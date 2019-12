Polícia PRF apreende mais de R$ 274 mil em rodovia federal gaúcha

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

O motorista do veículo onde estava o dinheiro foi preso Foto: PRF/Divulgação Dinheiro apreendido em Caçapava (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu R$ 274 mil sem procedência comprovada, na manhã desta terça-feira (17), na BR-153, em Caçapava do Sul, na Região Sudoeste do Rio Grande do Sul. O dinheiro era transportado em um automóvel.

O veículo, com placas de Bagé, foi abordado quando se deslocava em direção à fronteira do Estado. Durante revista, os policiais encontraram a quantia. O motorista, de 35 anos, não explicou a origem do dinheiro.

O homem foi preso. Ele tem antecedentes por homicídio e tráfico de drogas.

