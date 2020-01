Rio Grande do Sul PRF prende criminoso com motocicleta adulterada e documento falso na BR-101

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

A motocicleta foi recolhida para perícia Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de terça-feira (07), na BR-101, em Osório, no Litoral Norte gaúcho, um homem que pilotava uma motocicleta com placa clonada, elementos identificadores adulterados e documento falso.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quarta-feira (08), o condutor foi abordado quando os agentes realizavam uma operação de combate à embriaguez ao volante na rodovia.

Durante a blitz, ele apresentou o documento da motocicleta – uma Honda Titan – aos policiais, que, após análise minuciosa e consulta aos sistemas, verificaram que o mesmo era falso.

Ao vistoriarem a motocicleta, os agentes descobriram que a placa pertencia a outra moto e que as numerações do chassi e do motor estavam raspadas.

