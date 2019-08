Primeira edição da Feijoada Di Leone em Porto Alegre

A casa Di Leone Eventi, em parceria com Roux Gastronomia oferece no dia 31 de agosto, sábado, em Porto Alegre, um almoço que traz uma feijoada com acompanhamentos clássicos. O buffet será assinado pela chef Natália Gesswein, experiente profissional com formação na melhor e mais antiga escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu, em Paris.

O almoço acontece das 12h às 16h e, além da feijoada, terá show com a dupla Anderson & Matheus. Para deixar o momento mais contagiante, a presença dos azeites Olivas do Sul, chopps da cervejaria Bodoque e sorvetes alcoólicos da Scoop & Spirits.

A venda para a Feijoada Di Leone já está disponível através do linkhttps://www.eventbrite.com.br/e/feijoada-di-leone-eventi-tickets-67090263785. Venda antecipada de convite também pelo telefone 51- 99784.7161 – sem taxa administrativa. O valor é R$ 79,00 por pessoa. No dia do evento, se ainda houver ingressos, poderão ser adquiridos na hora.

Serviço:

Di Leone Eventi Feijoada – Música ao Vivo show com a dupla Anderson & Matheus

Dia 31 de Agosto, sábado

Horário: A partir das 12h até às 16h

Local: Di Leone Eventi (Dr. Vale, 553 – Floresta – Térreo)

Venda antecipada de convite pelo telefone 51- 99784.7161 – sem taxa administrativa – Valor: R$ 79,00 por pessoa (sobremesa inclusa). Bebidas serão cobradas à parte.

Ou pelo link https://www.eventbrite.com.br/e/feijoada-di-leone-eventi-tickets-67090263785 * venda com taxa administrativa

*Isento Crianças de 0-5 anos

*R$ 45,00 Crianças de 6-12 anos

Convites Limitados

Deixe seu comentário: