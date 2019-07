Governo gaúcho inicia pagamentos de junho a servidores

O governo do estado paga nesta quarta-feira (10) a primeira faixa do salário do funcionalismo público correspondente ao mês de junho. Nesta etapa, 47 mil servidores que recebem até R$ 1,1 mil líquidos serão beneficiados.

A folha salarial de junho será paga em calendário misto. No novo modelo, servidores são divididos em quatro grupos – com pagamentos fixados em R$ 1,1 mil, hoje; R$ 2 mil, amanhã (11); R$ 3,5 mil, sexta (12); e R$ 4 mil, segunda (15).

Quem ganha mais que R$4 mil receberá de forma parcelada a partir da próxima segunda até o dia 23. No mesmo dia 15, o Piratini projeta divulgar o calendário de pagamento dos servidores que recebem mais de R$ 4,5 mil.

Deixe seu comentário: