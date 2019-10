Saad al-Hariri, o primeiro-ministro do Líbano, disse nesta segunda-feira (21) que apoiará eleições parlamentares antecipadas, caso os manifestantes que têm feito atos no país as exijam. Ele deu respostas aos protestos que têm acontecido em seu país que foram disparados quando seu governo propôs um novo imposto em aplicativos de mensagens.