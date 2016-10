Primeiro ponto de recarga para carros elétricos é lançado no Shopping Total

A Embaixada da Suécia no Brasil e seus parceiros dão as boas-vindas à 5ª Semana de Inovação Suécia-Brasil. Este ano, durante do evento, a Embaixada da Suécia, o Nós Coworking e a Global Urban Development (GUD) organizarão várias ações entre os dias 20 e 21 de outubro. O tema desta edição será o ‘Desenvolvimento Urbano Sustentável’, com foco em transporte e energia sustentáveis, na Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre (ZISPOA), no lixo zero, e na revitalização do 4º Distrito.

O primeiro dia de evento na Capital, nesta quinta-feira (20), foi inaugurado o primeiro ponto de recarga para carros elétricos na ZISPOA, no Shopping Total. Marc Weiss, presidente do GUD, defende a iniciativa.”É muito importante que algumas pessoas já comecem a visualizar uma cidade sustentável. Ter uma amostra dessas impacta no futuro das pessoas”, acrescenta.

Amanhã (21) será realizado o lançamento da Semana Lixo Zero Porto Alegre, no NósCoworking, e a mostra do documentário sueco Bikes vs. Cars.

Confira a programação completa da 5ª Semanas de Inovação Suécia-Brasil:

20 de outubro – quinta-feira

13h – 14h Coletiva de imprensa no Nós Coworking

14h – 15h Inauguração da estação ZISPOA de recarga para carros elétricos, com apresentação do Embaixador da Suécia, no Shopping Total

15h – 17h Tour pela ZISPOA

19h – 21h Palestra de Mattias Goldmann na Escola de Engenharia da UFRGS, com introdução do Embaixador da Suécia

21 de outubro – sexta-feira

13h – 16h Seminário sobre as Semanas de Inovação Suécia-Brasil no Nós Coworking

16.30h -19h Apresentação do documentário sueco Bikes vs. Cars, seguido de painel de discussão no Nós Coworking

19h – 22h ZISPOA Green Drinks, no Nós Coworking, para o lançamento da Semana Lixo Zero Porto Alegre, com coquetel e recepção oferecidos pela Embaixada da Suécia

