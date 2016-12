Segundo tempo: GrÃªmio 1 X 1 AtlÃ©tico-MG

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (7), às 21h45, na Arena, em Porto Alegre, pela final da Copa do Brasil. O time gaúcho tem a vantagem do placar de 3 a 1 construído no primeiro jogo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi não contará com o atacante Pedro Rocha, suspenso. O provável substituto será Everton.

O grupo de atletas do Grêmio fechou a preparação para o jogo final na tarde desta terça-feira (6). Na atividade, após uma conversa dos jogadores e comissão técnica no centro do gramado, os atletas realizaram um leve aquecimento antes do treino recreativo, o tradicional rachão de véspera de jogos.

Em seguida, os trabalhos foram direcionados para exercitar as cobranças de penalidades máximas. Pedro Geromel e Edilson foram novamente poupados da carga do treino, assim como segunda-feira, realizando trabalhos específicos no vestiário Tricolor. Mesmo assim devem ir para o jogo.

Escalação do Grêmio: Edílson, Pedro Geromel,Kannemann, Marcelo Oliveira, Walace, Ramiro, Maicon, Douglas, Everton, Luan

Técnico: Renato Gaúcho

Escalação do Atlético-MG: Victor, Marcos Rocha, Gabriel, Erazo, Fábio Santos, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso, Luan, Lucas Pratto, Robinho

Técnico: Diogo Giacomini

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (juiz) e Marcelo Van Gasse, Kléber Lúcio Gil (auxiliares)

Comentários