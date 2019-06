Está aberto o processo seletivo para contratação de farmacêutico, para atuar na Farmácia do Município de Parobé. Os interessados devem possuir nível superior completo em Farmácia com inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF). As inscrições serão recebidas na Prefeitura de Parobé, no período de 28 de junho a 02 de julho de 2019, no horário das 8h às 12h.

