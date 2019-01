Procissão de Navegantes para o Centro de Porto Alegre será neste domingo

As homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes iniciam muito antes do dia 2 de fevereiro, quando acontece a tradicional e centenária Procissão. Há alguns anos a Imagem Peregrina visita diversas paróquias e comunidades, agenda que teve início em 8 de dezembro.

No domingo, 20 de janeiro, às 18h, acontecerá Abertura Oficial e Missa de despedida da imagem, presidida por dom Donizeti, e logo após procissão rumo ao Santuário do Rosário, animada pelo Padre Kauê Pires.

Sob o enfoque “A santidade no mundo atual”, milhares de fiéis, autoridades e imprensa acompanharão o translado, que representa a abertura oficial dos festejos, que têm seu ponto máximo em 2 de fevereiro de 2019.

“A visita ao Centro da Capital permitirá uma maior aproximação com os devotos, uma vez que se trata de uma festa plural, que preza o diálogo religioso para a paz e o acolhimento”, declara o provedor da Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes, Gustavo Brum.

Trajeto:

A procissão seguirá pelas avenidas Sertório, Presidente Franklin Roosevelt, Farrapos, rua da Conceição, Voluntários da Pátria até a Vigário José Inácio. A Imagem permanecerá no Santuário do Rosário para que os devotos prestem suas homenagens até 2 de fevereiro, Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, feriado municipal.

Agenda

Dia 22, às 20h, haverá terço no Santuário de Navegantes.

Pela primeira vez, no dia 23, das 8h às 18h, os fiéis poderão visitar a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes no Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre.

Como já é tradição, de 24 a 1º de fevereiro, às 20h, acontece novena no Santuário dos Navegantes.

No dia 27, a novidade ficará por conta do evento de promoção humana “No Colo da Mãe”, que chega com o objetivo de dar o mínimo de dignidade a quem vier à casa da Mãe. Várias atividades gratuitas, estarão à disposição das pessoas, como corte de cabelo, aferição da pressão arterial.

Ajude a realizar a festa por meio da Vakinha virtual

Declarada Patrimônio de Natureza Imaterial da cidade de Porto Alegre, há mais de um século a festa mobiliza a população e representa a manifestação religiosa mais esperada pela comunidade porto-alegrense, ressalta a Coordenação da Festa.

Pelo segundo ano consecutivo sem recursos públicos ou patrocínio, a Irmandade de Navegantes está buscando auxílio numa vaquinha virtual, a fim de angariar os R$ 200 mil necessários para cobrir custos com palcos, tendas, banheiros químicos, segurança, entre outros.

Para doar, acesse www.vakinha.com.br e coloque no campo de busca “Festa de Nossa Senhora dos Navegantes 2019”.

Abrigo Monsenhor Felipe Diel

A organização, que também mantém o Abrigo Monsenhor Felipe Diel (albergue noturno), grande obra social que completou 50 anos, está fazendo o possível para realizar as homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes baseado num acontecimento de fé, cultura e promoção humana, e assim acolher os fiéis como fez em 143 edições.

Mais informações

Secretaria da Irmandade: (horário comercial) – 3342-2882 – 3325-2200

Provedor da Irmandade: Gustavo Brum- 991974768

