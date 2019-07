Procon promove 5ª edição do Mutirão de Renegociação de Dívidas, em Porto Alegre

O Procon Porto Alegre realiza, na próxima quarta-feira (17), a 5ª edição do Mutirão de Renegociação de Dívidas. A ação ocorrerá das 10h às 16h, na rua dos Andradas, n° 686, e tem o objetivo de renegociar débitos e sanar dúvidas dos consumidores.

Para participar, é necessário levar documento de identidade, comprovante de residência, documentos de pagamentos já realizados e contratos firmados junto às empresas. Segundo a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges, a proposta do evento é viabilizar a renegociação ou até mesmo, a quitação de dívidas. “Considerando a grave situação de endividamento em todo o Brasil, o Procon possui entre as suas competências planejar, elaborar e propor políticas de proteção e defesa dos direitos e interesses do consumidor”, explica Fernanda Borges.

Além disso, o mutirão também auxiliará a negociar débitos com empresas que participam do portal consumidor.gov.br, ainda que estas não estejam presentes fisicamente. Nesse caso, é importante que a pessoa leve os documentos já referidos e que tenha uma conta de e-mail válida.

Para efetivar o processo via portal, o consumidor precisa ter uma conta de e-mail válida e realizar o cadastro no site.

Atendimento:

O Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, no atendimento eletrônico, ou pessoalmente, na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode agendar atendimento presencial no site. Serão fornecidas 11 senhas diárias. Mais informações na página do Facebook.

Empresas que estarão presentes:

Santander, Banco do Brasil, Banrisul, Cejusc, Bradesco, Crefisa, Itaú, Claro, Tim, Vivo, Oi, Caixa Econômica Federal e CDL POA.

