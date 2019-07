O Procon Porto Alegre divulgou pesquisa de preços do gás de cozinha na Capital. Entre os 36 estabelecimentos pesquisados, o menor preço encontrado foi do botijão P13, por R$ 64,90, com retirada no estabelecimento, e o maior preço foi de R$ 75,00. Com a inclusão de taxa de entrega, os valores variam de R$ 70,00 a R$ 87,90.

Deixe seu comentário: