O promotor de Justiça Ricardo Crepaldi denunciou por crime de ameaça o ex-presidente do PSL em Mato Grosso do Sul, Rodolfo Oliveira Nogueira. Ele teria intimidado, por telefone, a senadora Soraya Thronicke, do mesmo partido, em setembro de 2018, em meio à campanha eleitoral. Soraya é a atual presidente da sigla no Estado.

Deixe seu comentário: