O Parlamento do Equador aprovou na terça-feira (17), uma série de reformas para permitir a regulamentação da produção de maconha para uso terapêutico no país. A reforma legaliza o uso de cannabis para fins medicinais. O projeto contou com o apoio de 83 parlamentares, de um total de 137. O Congresso decidiu permitir a produção, comercialização, uso e consumo da maconha para fins medicinais.

