Notas Brasil Professora é morta a facadas ao deixar filho na escola

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Uma mulher foi morta a facadas no início da tarde desta quarta-feira (4), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima era professora e estava deixando o filho na escola. O marido dela é suspeito do crime, segundo a Polícia Civil. A vítima, Luciane Ávila, de 42 anos, trabalhava na mesma escola onde o filho estudava.

