Até o final de julho deste ano, as ações do Programa Me Adota? da Diretoria-Geral de Direitos Animais asseguraram um novo lar para 93 animais (64 cães e 29 gatos, entre machos e fêmeas). Os animais albergados chegaram à Usav (Unidade de Saúde Animal Victória) vítimas de maus tratos, muitos recolhidos por determinação judicial. Desde 2017, ocorreram 489 adoções no abrigo temporário da Usav.

