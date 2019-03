Programa Saúde na Escola ultrapassa 1 milhão de alunos

Criado pelo governo federal para promover a integração permanente entre educação e saúde no país, o Programa Saúde na Escola (PSE) teve um aumento significativo na adesão por parte dos municípios gaúchos e escolas da rede pública no ciclo 2019/2020. Os números saltaram de 372 municípios, no ciclo 2017/2018, para 437 no atual período.

