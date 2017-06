Programa StartupRS do SEBRAE está com inscrições abertas para nova turma

Para estimular a força das startups gaúchas estão abertas, até o dia 25 de junho, as inscrições para a Turma 6 do programa StartupRS. Serão 15 projetos da área digital selecionados para participar de uma série de ações de capacitação de empresas. O objetivo é transformá-las em empreendimentos viáveis e preparados para o mercado com chances de vendas e acesso a investidores. Interessados podem se inscrever pelo link: https://goo.gl/nM2G2T.

O gestor de projetos da Região Metropolitana do SEBRAE/RS João Antonio Pinheiro Neto explica que as startups participarão de workshops, consultorias de acompanhamento durante todo o programa, mentorias, acesso a eventos que são referência para startups como CASE e RD Summit, além do networking desenvolvido e possibilidade de aproximação com outras empresas participantes dos projetos da entidade. Podem se inscrever startups que possuam negócios digitais em quaisquer segmentos (preferencialmente com CNPJ) como mobilidade, Big Data, segurança digital, games, marketing digital, entre outros.

O processo seletivo será em duas etapas: “Após as inscrições serão feitas as avaliações online e por meio de entrevistas com base nos seguintes critérios: Mercado, Equipe, Inovação e Estágio do modelo de negócios”, informa Pinheiro Neto. “Os projetos aprovados na primeira fase participarão de uma banca presencial na qual farão uma apresentação aos parceiros do programa. Neste momento serão selecionadas as 15 startups que estarão na Turma 6”, detalha.

A contrapartida financeira de cada empresa selecionada fica em cinco parcelas de R$ 290,00. O programa StartupRS é uma realização do SEBRAE/RS e conta com a parceria dos empreendimentos: WOW, 4ALL Tecnologia, Ventiur, Semente Negócios, Raiar, Tecnosinos, Growplus, Ags – Associação Gaúcha de Startups, CEI-UFRGS, Inovapoa, Seprorgs e FIERGS. Mais informações em: www.sebrae-rs.com.br/startups.

