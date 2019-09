Programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre oferece atividades gratuitas para clientes

A Unimed Porto Alegre, por meio do Programa Viver Bem, atua em diferentes frentes, visando o cuidado com a saúde do idoso, gestante e bebê, além daquelas voltadas para a qualidade da alimentação. As atividades, que são divididas em programas, acontecem em unidades da cooperativa, e têm o objetivo de orientar e auxiliar em diversos temas. Para o mês dos gaúchos, o programa preparou um momento especial exclusivo para clientes: uma oficina focada na culinária gaúcha, que acontece no dia , das 14h30 às 15h30, no Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco). A oficina faz parte do programa Saúde do Idoso.

Além da oficina para celebrar o Dia do Gaúcho, outras atividades estão sendo oferecidas de forma gratuita e exclusivamente para os clientes da cooperativa. Para participar, clientes, titulares e dependentes devem realizar inscrição pelo 4004-2040, opção 6, ou em unimedpoa.com.br/blogviverbem. Confira abaixo a programação e agende-se:

Saúde do Idoso/ Oficina Alimentando Corpo e Alma/ culinária gaúcha/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ 14h30 às 15h30

Oficina Sarau de Memórias/ como está a sua memória/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ 10h40 às 12h

Encontro – Alimentação/ comer intuitivo/ Unidade Assistencial Canoas (Avenida Getúlio Vargas, 5.600 – BR-116)/ 10h às 11h

Gerenciamento de Saúde/ Oficina Dicas de Saúde/ doenças crônicas/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco)/ 10h às 11h

Saúde da Gestante e do Bebê/ Oficina Aleitamento Materno/ Cuidados com as mamas, correção da pega, extração de leite/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823, Rio Branco – Porto Alegre)/ 14h às 15h30

Oficina Cuidando do seu Bebê/ prevenção de acidentes na primeira infância/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823, Rio Branco – Porto Alegre)/ 14h às 15h

