Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Shows musicais, feiras e atividades esportivas aconteceram durante sábado e domingo Foto: Luiz Moraes Foto: Luiz Moraes

O final de semana em Capão da Canoa foi de diversas atividades, que buscaram oferecer um atrativo a mais para os moradores e turistas nesta época do ano. No sábado (18), teve com show com Janinho Mazzotti e The Butter Trio no Largo do Baronda.

Nos distritos, também aconteceu uma ampla programação musical: Cezar e Zeu em Capão Novo e Alto Silêncio em Curumim. Em Arroio Teixeira, além de show musical com Moisa e Eclipse Fatal, também foi realizada a 1ª Feira do Empreendedor e aconteceu, durante a tarde, o 11° Passeio Ciclístico.

O Prefeito em exercício de Capão da Canoa, Jairo Marques, oferecer entretenimento é uma forma de movimentar a cidade. “Com toda essa programação, conseguimos, de diversas formas, gerar emprego e renda para nossa população e lazer para quem nos visita”, diz. Todos os eventos receberam o apoio da Prefeitura de Capão da Canoa, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

