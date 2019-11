O ministro da Cidadania, Osmar Terra, estará na Etiópia, amanhã e domingo, participando de encontro do Programa de Harvard para Liderança Ministerial. Terra presidirá a mesa-redonda sobre o tema Colaboração Interministerial: Os Potenciais Benefícios e Armadilhas. Participarão 30 ministros de países africanos.

Pelas crianças

Na terça-feira, o ministro Terra seguirá para o Catar, onde receberá o prêmio Wise Awards. Reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Programa Criança Feliz, como uma das principais e mais inovadoras iniciativas do mundo na atenção à primeira infância. O Criança Feliz, que Terra idealizou quando era secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, competiu com mais de 480 projetos de vários países. Trata-se do maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento infantil do mundo. Já atendeu 817 mil crianças e gestantes no Brasil, com mais de 23 milhões de visitas realizadas.

Fábricas com pouco efeito

Com a chegada do final do ano, o Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais publicarão relatórios do que fizeram. Como sempre, vão se vangloriar da produção de leis, muitas inúteis e contraditórias. Toda a vez que isso ocorre, vale lembrar a frase do Cardeal Richelieu, que viveu de 1585 a 1642, e foi figura influente do governo do rei Luiz XIII, da França: “Fazer uma lei e não mandar executar é autorizar a coisa que se quer proibir.”

Adapta-se sem tirar uma letra às fábricas de normas mantidas por parlamentares brasileiros.

Preço assustador

O que a maioria dos governantes tenta esconder: torna-se impossível distribuir o que não se produziu, a não ser aumentando o déficit e a conta astronômica de juros. A propósito, o placar eletrônico jurometro.com.br chegou ontem à noite a 472 bilhões e 700 milhões de reais. Valor pago pelo governo federal, desde 1º de janeiro deste ano, para rolar sua dívida.

Há motivo

No final da década de 1970, as primeiras leis em defesa do meio ambiente começaram a retirar fábricas de Porto Alegre. Deveria ter ocorrido a substituição com o fortalecimento do setor de serviços. Isso não se deu na velocidade necessária. É o que justifica a queda no retorno do ICMS. Este ano, serão de 30 milhões de reais a menos.

Jeitinho

Jair Bolsonaro antecipou a reunião do Mercosul para 5 de dezembro, que se realizará em Bento Gonçalves. Assim, evitará encontro com o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, que assumirá no dia 10. Haverá também chance para homenagem e despedida do aliado Mauricio Macri.

Exultante

O jornal Província de São Paulo, a 16 de novembro de 1889, em editorial, festejou:

“Viva a República! Esta notícia não causou enthusiasmo: produziu delírio indiscriptível; sem uma opposição, nem uma sombra de tristeza; o contentamento foi geral; e as aclamações à nascente República traduziu-se por alegres expansões de patriotismo e de fraternidade! Nunca uma República foi proclamada com tanto brilhantismo e em tanta paz. Honra ao Exército Brasileiro, que acaba de completar a sua acção benéfica; mostrou o caminho do exílio a um tyrano.”

(A grafia da época está mantida no texto)

Não tem jeito

O Estado brasileiro ainda é opaco e a luz sobre os bastidores muito rara. A população paga caro e não tem acesso aos detalhes da conta.

Efeitos da irresponsabilidade

Entidades representativas da sociedade poderiam trazer um Sherlock de Londres. Com lente e experiência, teria a incumbência de localizar um dos incontáveis sistemas de previdência pública, de Norte a Sul do Brasil, que tenha dado certo.

Flagrante

A impunidade, como tantos outros males, é construída no cotidiano. Isso não representa um detalhe, mas o principal.