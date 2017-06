Projeto “Bonecos na Escola” leva apresentações gratuitas para Porto Alegre e Montenegro neste final de semana

Domingo é dia de teatro! Duas apresentações já estão confirmadas pelo projeto ” Bonecos na escola”, que estimula a formação de grupos artísticos nas comunidades. Com o patrocínio da Braskem e o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do RS, o cronograma é desenvolvido pelo grupo Pregando Peça, que faz parcerias com instituições educativas há mais de 30 anos.

Às 11h o grupo Pregando Peça vai apresentar um de seus sucessos: “Rapunzel”, uma adaptação do famoso conto de fadas dos Irmãos Grimm, no parque da Redenção, em Porto Alegre. Já as 18h, a cidade de Montenegro recebe a cia de Teatro Lumbra, com “A Bolha Luminosa”, uma performance que permite participar e brincar, realizada em forma de intervenção urbana, A montagem utiliza um balão de nylon branco , que mede cinco metros de diâmetro e serve como tela de projeção. É nessa superfície que são projetas as imagens de luz e sombra da performance.

Os professores da rede pública de Montenegro já participaram de oficinas de teatro, teatro de bonecos e teatro de sombras. Em julho estão previstas mais atividades. No total, o programa conta com mais de 40 apresentações, envolvendo a participação de mais de dez mil pessoas dos municípios gaúchos. Todas as atividades são gratuitas.

Projeto Bonecos na Escola:

Domingo dia 18:

*PEÇA: Rapunzel

Horário: 11h

Local: Parque da Redenção (Ao lado do Monumento ao expedicionário) – Porto Alegre

*PEÇA: A Bolha Luminosa

Horário:18h

Local:Estação da Cultura – Espaço Braskem – Montenegro

(Em caso de chuva os eventos serão cancelados)

