O secretário-executivo do Ministério de Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho disse nesta segunda-feira (25) que o projeto para concessão do primeiro tramo da ferrovia Oeste-Leste será entregue no primeiro semestre do ano que vem. “Com modelo de autorização, teremos o boom ferroviário tão esperado”, disse Cunha Filho, que participa de evento no Rio.