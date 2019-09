O governador Eduardo Leite e o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Gustavo Montezano, assinaram, nesta terça-feira (24), o contrato de estruturação do projeto para privatização da Sulgás, a segunda das três estatais que serão colocadas à venda pelo atual governo. A reunião foi no Palácio Piratini, com a participação de Montezano.

