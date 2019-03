Projeto leva ensino de música à crianças e adolescentes

Por Gabriella Rocha*

Em comemoração à semana do aniversário de Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) lança parceria que oferece aulas de música gratuitas à crianças e adolescentes. Os cursos começarão na quarta-feira (27), às 9h da manhã, na Rua da República, 635, no bairro Cidade Baixa. O projeto é financiado pelo presidente da Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartsmann. Para participar, os beneficiários deverão ter entre seis e dezessete anos. As vagas serão preenchidas conforme a ordem das inscrições, que podem ser realizadas através do telefone (51) 3289-8166 ou do email (cm@smc.prefpoa.com.br) e os selecionados poderão frequentar as aulas durante todo o período de formação musical, desde que passem nas provas práticas e compareçam às aulas frequentemente.

Serão ofertadas aulas de canto coral ,flauta doce, flauta transversal, piano, teoria e percepção musical, viola, violino e violoncelo. Todas as aulas e os instrumentos serão disponibilizados pelo Instituto Popular de Arte e Educação (Ipdae). Depois do lançamento, os cursos também acontecerão no bairro Restinga, no Centro Cultural Multimeios Restinga, que fica na Avenida Ricardo Leônidas Ribas, 75. Os participantes poderão escolher entre os dois locais.

Serviço

O que? Lançamento de aulas de música gratuitas

Quando? 27 de março às 9h

Onde? Rua da República, 635, bairro Cidade Baixa

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: