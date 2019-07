Projeto Orla Sempre Limpa terá ações de conscientização neste domingo

O projeto Orla Sempre Limpa, na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, realizará abordagens com o objetivo de sensibilizar quanto à responsabilidade de cada um pelo resíduo que produz. A atividade, feita pela equipe da Unidade de Educação Ambiental (Unea), acontecerá neste domingo (7), das 16h às 20h.

O secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams), Germano Bremm, comenta que as abordagens servem para conscientizar a população para o descarte correto do lixo. “O projeto será desenvolvido todos os fins de semana, nos próximos dois meses, estimulando as pessoas a levarem seu lixo consigo e carregarem sacolinhas para armazená-lo, só descartando em lugar correto. Após, faremos uma avaliação dos resultados.”

A orla conta com 56 lixeiras duplas, com capacidade para 3.360 litros de resíduos, além de dez contentores triplos, com capacidade de até 240 litros cada.

