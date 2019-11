Porto Alegre Projeto-piloto para focos de resíduos será conhecido nesta sexta

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Sete times apresentarão soluções em evento no prédio da Escola de Engenharia. Foto: Cristine Rochol/PMPA Sete times apresentarão soluções em evento no prédio da Escola de Engenharia. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Nesta sexta-feira (29), a partir das 8h30, sete times participam da etapa final do Creathon, evento que busca soluções criativas para os focos de resíduos irregulares de Porto Alegre. Na oportunidade, será conhecido o projeto-piloto a ser implantado pelo período de um ano na Capital. O evento ocorre no Auditório Nascente, no prédio centenário da Escola de Engenharia da UFRGS (Praça Argentina, 9, Centro Histórico).

O Creathon é uma promoção da Prefeitura de Porto Alegre com o Pacto Alegre, a pedido da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). A organização de todas as etapas se dá por meio do Zenit Parque Científico e Tecnológico da UFRGS no âmbito da Aliança para Inovação, envolvendo Tecnopuc e Tecnosinos e parceiros como Zispoa, UFO PLaza, UFRGS Sedetec, Sebrae, Yara Fertilizantes, e ThoughWorks.

Programação:

8h30 – Café de boas vindas

9h – Abertura

9h20 – Pitch – Cidade + Limpa

9h30 – Pitch – MyGreen

9h40min – Pitch – EcoAlternativas

9h50min – Pitch – Quarteirões Sustentáveis

10h – Pitch – #PoaLindaLimpa

10h10 – Pitch – EcoMind

10h20 – Pitch – Eu+Nós

10h40 – Palestra “Visão Computacional em Resíduos” – ThoughtWorks

11h15 – Premiação

11h45 – Encerramento

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário