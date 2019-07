Projeto sobre metas e gratificações é apresentado pela prefeitura à Câmara da capital

Um comitê para avaliar metas e indicadores de gratificações aos servidores municipais da Administração foi proposto pelo Executivo de Porto Alegre. A prefeitura enviou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores sugerindo a criação do Comitê Geral de Avaliação de Metas de Produtividade (CGAMP).

De acordo com a secretária municipal de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, a proposta visa qualificar e aprimorar o trabalho dos serviços entregues à população. “Além disso, o projeto tem por objetivo valorizar os servidores de diversas áreas e estimular a produtividade, trazendo um caráter isonômico”, completa.

Conforme o texto, este órgão irá avaliar as seguintes gratificações:

Alcance de Metas dos Serviços Públicos de Engenharia, Arquitetura e afins;

Desempenho de Atividade Essencial;

Previdenciária;

Resultado Fazendário e de Programação Orçamentária;

Responsabilidade Ambiental e Alcance de Meta;

Incentivo à Qualidade da Gestão do SUS; Incentivo à Qualidade da Atenção no SUS;

Incentivo ao Desempenho;

Global de Produtividade Técnico-Jurídica;

Atividade Tributária.

