O Projeto Telessaúde, que aprimora embasamento de decisões em ações judiciais na área da saúde, terá seu lançamento oficial nesta terça-feira (10). O convênio qualificará ainda mais a solução de ações judiciais que envolvem a área da saúde. Iniciativa é fruto de parceria entre Justiça Federal do RS, Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e UFRGS.

Deixe seu comentário: