Representantes de Estados exportadores participaram de reunião, em Brasília (DF), que tratou da distribuição dos recursos do petróleo pré-sal, já aprovada pelo Senado. O encontro foi motivado pela proposta do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em uma solução alternativa para tornar mais justa a repartição desses recursos com Estados e municípios.

