Propostas financeiras para a revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba são apresentadas; confira os valores

O projeto para a revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba, de autoria do arquiteto Jaime Lerner, recebeu as propostas financeiras nesta terça-feira (6), na Prefeitura de Porto Alegre. De acordo com a Prefeitura, a melhor proposta foi do consórcio ACA/RGS, de Portugal, com valor de R$ 46.171.731,77 – cerca de R$ 12 milhões a menos do que o previsto no edital, que estimava R$ 57 milhões.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior esteve presente na abertura dos envelopes com as propostas e ressaltou a importância de uma concorrência sadia para um bom resultado. “Vamos entregar mais um trecho da Orla do Guaíba para a população de Porto Alegre com uma boa redução do custo inicial, graças à concorrência estabelecida entre empresas nacionais e internacionais. O primeiro trecho foi um sucesso e rapidamente se transformou em um novo cartão postal da cidade, devolvendo o Guaíba à população”, disse.

O resultado será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre e, a partir de então, começará a ser contado o prazo de cinco dias úteis para recursos. O vice-prefeito e coordenador do grupo de trabalho da Orla, Gustavo Paim, já deu datas possíveis para essas próximas etapas. “Acreditamos que ainda em agosto seja possível o julgamento das propostas e quem sabe, em setembro, tenhamos uma boa notícia de contrato assinado e início das obras”, afirmou.

Confira os valores apresentados pelas empresas:

1) ACA/RGS, de Portugal = R$ 46.171.731,77

2) DT Guaíba = R$ 49.329.580,14

3) Construtora Pelotense = R$ 54.073.722,66

4) Toniolo Busnello = R$ 57.320.991,70

