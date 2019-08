Um em cada cinco estudantes matriculados no ensino superior estuda a distância, de acordo com o Censo da Educação Superior divulgado em 2018 pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ). Segundo as informações publicadas pela Agência Brasil, as matrículas em EAD cresceram 17,6% de 2016 para 2017.

