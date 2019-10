Prosseguem as buscas por sobreviventes do desabamento de prédio em Fortaleza; número de mortes aumenta

Prosseguem nesta quarta-feira (16) as buscas por sobreviventes nos escombros do edifício Andrea, que desabou na terça-feira (15) no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza (CE).

Há nove desaparecidos, de acordo com o governador do Ceará, Camilo Santana. Outras nove vítimas foram resgatadas com vida, conforme o Corpo de Bombeiros.

No fim da noite de terça, foi confirmada a primeira morte em decorrência do desabamento. A vítima é Frederick Santana dos Santos, de 30 anos. Ele estava em um mercado que funcionava ao lado do prédio.

Na manhã desta quarta, mais uma morte foi confirmada. A vítima é uma mulher. O corpo foi achado nos escombros.

Autoridades estimam que havia 18 pessoas no edifício no momento da tragédia. O prédio foi construído irregularmente. As causas do desabamento estão sendo investigadas.

