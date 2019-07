Protagonista de novo filme da franquia 007 será uma mulher negra, de acordo com jornal britânico

Interpretado por diversos atores, como Sean Connery, Pierce Brosnan e Daniel Craig, a história de James Bond, um agente secreto do Serviço Secreto Britânico conhecido pelo código “007”, é uma das sequências de filmes mais clássicas do cinema. Mas parece que, agora, o agente entrará em uma fase nova. O próximo 007 deve ser interpretado por uma mulher negra!

De acordo com o Mail Online, a atriz britânica Lashana Lynch assumirá o codinome de agente 007 no próximo filme! Antes de Lashana ser apontada como a próxima 007, Idris Elba e Tom Hiddleston eram alguns dos possíveis nomes para o papel. Entretanto, a notícia afirmou que ela não substituirá Bond, apenas usará o mesmo número. O filme começará com o agente aposentado, mas ele logo será chamado para ajudar o Serviço de Inteligência Britânico por conta de uma crise mundial.

As gravações já estão sendo feitas na Itália e no Reino Unido. O filme ainda não tem título, mas a data de estreia está prevista para abril de 2020! Vale lembrar que o atual James Bond, Daniel Craig, afirmou que esta será a última atuação dele na franquia.

