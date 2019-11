Rio Grande do Sul Prova de literatura do vestibular da UFRGS tem questão anulada

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

A Coperse (Comissão Permanente de Seleção) publicou atualização no gabarito da prova de literatura em língua portuguesa do vestibular 2020 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Diferentemente da versão preliminar, divulgada no domingo (24), a atualização registra a anulação da questão número 43 da prova.

Conforme o edital, será atribuído o acerto a todos os candidatos que realizaram a prova e que não entregaram a sua folha de resposta em branco. A nova versão do gabarito e o novo histograma da prova podem ser consultados no site da Coperse.

O vestibular iniciou no último final de semana e prossegue nos dias 30 de novembro e 1o de dezembro, quando serão aplicadas as provas de biologia, química e geografia, além de história e matemática.

