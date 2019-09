Próxima edição da Primavera dos Museus acontece a partir desta terça; veja a programação

Com a chegada da nova estação, mais uma Primavera dos Museus vai acontecer. Desta vez, o evento chega à sua 13ª edição e tem o objetivo de fortalecer a relação do público com os centros culturais. Em Porto Alegre, as atividades ocorrem a partir desta terça-feira (24) e se estendem até o próximo sábado (28). As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo site.

Neste ano, cerca de 848 instituições culturais se unem para a 13ª Primavera dos Museus. O mote escolhido pela coordenadoria do evento, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), foi “Museus por Dentro, por Dentro dos Museus”. A programação completa do evento pode ser conferida no site.

