Próximo Tá na Mesa recebe o governador José Ivo Sartori

Faltando pouco mais de 40 dias para findar sua gestão à frente do Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori é o convidado do próximo Tá na Mesa, que acontece na quarta-feira (21). No encontro, Sartori vai abordar seus 4 anos de governo e fazer um profundo balanço sobre a atual administração, situação do Rio Grande do Sul e o futuro do Estado, que passa a ser comandado por Eduardo Leite, a partir de 1º de janeiro de 2019.

A reunião-almoço acontece no Salão Nobre do Palácio do Comércio, a partir das 12h.

Deixe seu comentário: