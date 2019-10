Psoríase em pauta na Câmara Municipal de Porto Alegre

Na próxima quinta-feira, 10/10, das 17h às 19h, a nova Portaria do Ministério da Saúde de aprovação de terapias com medicamentos biológicos a pacientes com psoríase moderada à grave estará em pauta pela Frente Parlamentar pela Psoríase e Atrite Psoriásica da Câmara Municipal de Porto Alegre, no Plenário Ana Terra no “Encontro Nacional de Psoríase e Artrite Psoriásica de Porto Alegre”. O evento reunirá médicos, poder público, pacientes e vereadores para falar sobre as condições daqueles que padecem com psoríase, a necessidade do acesso ao diagnóstico e aos tratamentos. As atividades ocorrem no mês em que se celebra o Dia Mundial da Psoríase (29/10) e é uma iniciativa da Frente Parlamentar da capital gaúcha, presidida pelo vereador José Freitas, tendo na vice-presidência Gládis Lima, presidente da associação de pacientes Psoríase Brasil.

A psoríase é uma doença crônica, autoimune que atinge cerca de 125 milhões de pessoas, sendo estimada a sua incidência entre 2% a 3% da população mundial. Ela é doença inflamatória crônica da pele, sistêmica, de base genética e não contagiosa. A psoríase caracteriza-se por placas avermelhadas espessas na pele, cobertas por escamas esbranquiçadas ou prateadas geralmente aparece nos joelhos, cotovelos, unhas, mãos, pés e couro cabeludo, podendo atingir todo o corpo. A manifestação ocorre com mais incidência em adultos com idade entre 20 e 40 anos, mas também pode se manifestar em outras faixas-etárias. Pessoas com psoríase têm mais chance de desenvolver artrite psoriásica, causando mutilações e desfiguração. Diabetes, Doença de Crohn, doenças cardiovasculares, obesidade e depressão são comumente diagnosticadas nos pacientes. Para a OMS a doença é um problema de saúde pública que deve ser combatido com políticas públicas que visem o diagnóstico e o tratamento céleres.

Além do encontro do dia 10/10, a Câmara realiza durante o mês de outubro campanha de conscientização e uma exposição sobre a doença com imagens ilustrativas de diagnóstico, tratamentos e o trabalho da Psoríase Brasil no País. Este ano a Associação está organizando mais de dez eventos (RS, DF, CE) pelo Dia Mundial da Psoríase. A Frente Parlamentar pela Psoríase da Câmara de Porto Alegre traz ao debate público a aprovação pelo Ministério da Saúde de quatro medicamentos biológicos (adalimumabe, secuquinumabe, ustequinumabe e etanercepte) para pacientes com psoríase que não respondem às terapias convencionais.

A aprovação do novo tratamento foi publicada no dia 06 de setembro de 2019, como Portaria Conjunta nº 10, que deverá regular toda a rede conveniada do Sistema Único de Saúde – http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-n-10-de-6-de-setembro-de-2019-215565462 -. Entretanto, os medicamentos ainda não estão disponíveis e nem todos os pacientes têm acesso a disgnóstico realizado por especistas. As terapias biológicas são fármacos produzidos a partir de organismos vivos que, ao serem utilizados, miram diretamente nas moléculas inflamatórias que disparam a enfermidade. Depois de cerca de dez anos buscando a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da doença, a Psoríase Brasil e a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) comemoram o avanço de inclusão dos biológicos no Protocolo de Tratamento do SUS à psoríase.

