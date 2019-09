PUCRS Festival entra no roteiro de grandes eventos de Porto Alegre

A combinação de cultura, design, gastronomia e música deu origem a um evento inédito em Porto Alegre: o PUCRS Festival. Promovido pela PUCRS, em parceria com a Opus, e inspirado nas feiras de rua e festivais internacionais, o evento será no dia 5 de outubro (sábado), a partir das 16h no Campus da Universidade (Avenida Ipiranga, 6681 – Porto Alegre). A entrada é gratuita e limitada, e requer inscrição em j.mp/PUCRSFestival.

A programação do festival prevê oficinas temáticas voltadas à arte, cultura, gastronomia, bem-estar, empreendedorismo, atividades para crianças e adolescentes e food trucks.

Também ocorrerão duas conhecidas feiras de design: a Papelera, que incentiva a exposição de novos artistas gráficos, que apresentarão colagens, fotografia, publicações, gravuras, impressões e desenhos; e a Craft Urbana, que empodera pequenos produtores e fomenta a arte e a economia criativa local com curadoria de marcas autorais, design e artesanato brasileiro. No line-up de shows estão confirmados DJ Joelma Terto, Banda Gelpi, As Batucas e, fechando a primeira edição do festival, o cantor Criolo.

Atrações musicais são destaque

Uma das principais atrações do Festival, o cantor Criolo retorna a Porto Alegre com a turnê que leva o nome da música e videoclipe cinematográfico Boca de Lobo, lançados em outubro de 2018, na Capital. No palco, o cantor traz uma espécie de retrospectiva de sua carreira, em toda sua potência de crítica misturada aos gêneros que abraça desde sempre, apresentados em um formato inédito num híbrido entre eletrônico e instrumentos orgânicos.

O palco da Rua da Cultura da PUCRS também recebe a banda gaúcha Gelpi. Com estilo baseado no folk e no blues americano, a banda lançou o seu primeiro cd, Blood Ties, em 2016 e, recentemente, o seu segundo ep, Pneu. A programação musical tem ainda As Batucas, orquestra feminina de bateria e percussão composta de 60 mulheres e a DJ Joelma Terto, conhecida do público porto-alegrense por ser presença confirmada em festas como Cadê Thereza e Tieta, além de ser residente em casas como Ocidente e Opinião.

Todas as atividades ocorrem na área central do Campus, que se estende da Rua da Cultura até o Living 360° (prédio 15).

SERVIÇO

O que: PUCRS Festival

Quando: Sábado, 5 de outubro

Classificação: Livre

Programação

16h às 21h: Oficinas e Feiras de Design

16h: DJ Joelma Terto Oficinas

17h: Banda Gelpi

18h30min: As Batucas

20h: Criolo

