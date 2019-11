Por volta do meio-dia dessa segunda-feira, a equipe de batedores motociclistas da EPTC fez a 16ª escolta de órgão para transplante em Porto Alegre desde janeiro. Eles acompanharam o translado de um pulmão desde a chegada no Aeroporto Internacional Salgado Filho (Zona Norte) até a Santa Casa de Misericórdia (Centro Histórico), em um trajeto com duração aproximada de 12 minutos.