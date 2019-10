A 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo desarticulou uma quadrilha especializada no roubo de veículos em cidades do Vale do Sinos. Ao menos seis homens foram presos e nove carros recuperados. De acordo com a investigação, os assaltantes usavam máscaras para dificultar a identificação e tinham como alvo preferencial mulheres que chegavam ou saíam de suas residências.