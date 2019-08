O amanhecer apresenta mínimas abaixo de 0°C em diversas regiões do Estado. No Oeste e no Norte há chances de geada. As mínimas mais baixas foram registradas nos Campos de Cima da Serra e na Serra, com temperaturas batendo na casa dos -7°C.

Mesmo frio, o tempo será ensolarado e com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 4°C, e a máxima não passa dos 15°C.

Deixe seu comentário: