Quase 80% dos motoristas gaúchos não foram multados no ano passado

Dos 4,8 milhões de motoristas registrados no Rio Grande do Sul, 78% não foram autuados em 2017, de acordo com um levantamento do Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul). Segundo os dados, 22% dos condutores gaúchos foram responsáveis pelas mais de 1,8 milhão de infrações registradas no Estado no ano passado.

O balanço levou em conta somente motoristas gaúchos que foram autuados nas ruas e estradas do RS. Também não contabilizou infrações com condutores não identificados, como, por exemplo, de veículos de pessoas jurídicas.

Entre os 1.069.584 condutores que cometeram alguma infração no ano passado, 62% (665 mil) foram multados uma vez durante o ano. Em contrapartida, as 405 mil pessoas (8% do cadastro de condutores) que cometeram duas ou mais infrações em um ano foram responsáveis por quase 65% das multas registradas em 2017.

Infratores contumazes

O balanço do Detran-RS identificou ainda 5,56 mil infratores contumazes, flagrados cometendo dez ou mais infrações durante o ano. Um grupo de 146 motoristas representou o pior comportamento no trânsito: cometeram mais de 51 infrações no período de 12 meses.

O diretor-geral do Detran-RS, Ildo Mário Szinvelski, ponderou que, embora os dados deem uma ideia da situação, o número de infrações flagradas pelos agentes e equipamentos eletrônicos não representa o total de infrações cometidas no trânsito. “Sabemos que o número de infrações é bem maior do que os órgãos de fiscalização podem flagrar. Não é possível vigiar cada condutor em suas ações, mas contamos com a conscientização da população para reduzir os comportamentos de risco que resultam em tragédias. Sempre lembrando que uma tragédia pode advir de atos aparentemente singelos, como digitar no celular, que se caracteriza infração”, alertou.

Balada Segura no litoral

Veranistas e moradores do Litoral Norte que passaram pelo trecho de acesso a Xangri-lá na Estrada do Mar, no final da tarde da última quinta-feira (25), foram surpreendidos com uma grande operação da Balada Segura. A ação foi realizada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e Detran-RS, apoiados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da Secretaria da Segurança Pública.

Com início às 18h, a blitz abordou 185 veículos e flagrou somente um motorista sob efeito de álcool. Outros dois condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro. A operação na Estrada do Mar registrou ainda 48 autuações por infrações diversas e recolheu cinco veículos irregulares. Durante a blitz, a polícia também efetuou duas prisões: uma por não pagamento de pensão alimentícia e outra por violação da suspensão do direito de dirigir.

Paralelamente, equipes do Detran-RS e da Brigada Militar realizaram outra blitz da Balada Segura em Torres. A operação, feita na avenida Beira-Mar, também foi antecipada para o final da tarde. Foram abordados 46 veículos. Nenhum motorista foi flagrado alcoolizado.

Um condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro, o que submete o motorista às mesmas penalidades de dirigir embriagado. Do total de 20 autuações por infrações diversas, oito foram por falta do uso do cinto de segurança.

Deixe seu comentário: