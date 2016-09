Quatro homens são executados com tiros de fuzil em Alvorada

Quatro homens foram executados com tiros de fuzil no bairro Intersul, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira (06). A Brigada Militar informou que testemunhas relataram que oito criminosos retiraram as vítimas de suas casas e efetuaram os disparos em via pública.

Foram disparados mais de 30 tiros. Também foram encontradas cápsulas de espingarda calibre 12 e pistola 9 milímetros no local. Os assassinos fugiram em dois carros. O crime teria ligação com o tráfico de drogas.

