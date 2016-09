Quatro pessoas são presas por tráfico e receptação em Passo Fundo

Três mulheres e um homem foram presos em flagrante em Passo Fundo por tráfico e receptação de produtos roubados em Santa Catarina.

Na tarde desta segunda-feira (12), policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo e DEFREC prestaram apoio à Polícia Civil Catarinense (DP/Maravilha e DIC/Concórdia) no cumprimento de cinco mandados de ingresso, em razão de investigação de roubos ocorridos nas cidades catarinense.

Segundo o delegado Diogo Ferreira, a ação resultou na prisão em flagrante das quatro pessoas, sendo duas mulheres pelo crime de receptação, pois estavam na posse de objetos roubados das vítimas dos roubos de Maravilha e Concórdia.

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois no momento das buscas foram localizados 430 gramas de maconha fracionados em quatro tijolos, escondidos no armário do quarto.

As mulheres presas em flagrante por receptação pagaram fiança de 3 mil reais e foram liberadas. Já o casal foi recolhido ao Presídio Regional de Passo Fundo. Eles ficarão à disposição do Poder Judiciário. Os objetos apreendidos foram reconhecidos pelas vítimas dos roubos, sendo encaminhados às cidades de origem.

Comentários