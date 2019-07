Quatro detentos que sobreviveram ao massacre no presídio de Altamira foram assassinados durante a transferência. Segundo nota do governo do Pará, as mortes ocorreram dentro de um caminhão de transporte de presos entre as 19h de terça-feira (31) e a 1h desta quarta. Eles viajavam algemados e estavam divididos em quatro celas. As mortes ocorreram por asfixia.

