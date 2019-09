Que susto! homem invade show de Anitta e cantora foge

Anitta levou um susto e tanto durante show na noite desta sexta-feira (13). A cantora se apresentava em São José dos Campos, no interior de São Paulo, quando um homem invadiu o palco e se aproximou da artista.

Logo que percebeu a presença do desconhecido ao seu lado, Anitta demonstrou estar bastante assutada. Ela ainda deu alguns passos para trás ao tentar manter distância, mas o invasor continuou caminhando na direção da cantora. Por fim, acabou correndo para fora do palco.

Os seguranças logo agiram para conter o homen. Minutos depois, a artista voltou e continuou com a apresentação normalmente. O vídeo da abordagem e a “fuga” de Anitta foi registrada por pessoas que estavam no público e circularam nas redes sociais.

No Twitter, um perfil dedicado à cantora publicou as imagens. “Em pleno show da Anitta no Vale Music Fest, um homem invade o palco e se aproxima da cantora. O rosto dele parece bem sério, a cantora logo tomou distância. O homem foi escoltado pelos seguranças”, diz o texto que acompanhou os registros.

Em seguida, compartilhou outro vídeo. “De outro ângulo é possível observar que o invasor, mesmo percebendo o espanto da cantora Anitta, continua se aproximando dela até ser interrompido pelos seguranças”, completou.

Urgente: Em pleno show da Anitta no Vale Music Fest, um homem invade o palco e se aproxima da cantora. O rosto dele parece bem sério, a cantora logo tomou distância. O homem foi escoltado pelos seguranças. pic.twitter.com/P4rIurftPk — Hey Anitter Brasil (@HeyAnitterBRA) September 14, 2019

De outro ângulo é possível observar que o invasor mesmo percebendo o espanto da cantora Anitta continua se aproximando dela até ser interrompido pelos seguranças. pic.twitter.com/zXqC0G5Rv0 — Hey Anitter Brasil (@HeyAnitterBRA) September 14, 2019

