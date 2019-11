Dicas de O Sul Quebra-Nozes nos 40 anos do Ballet Vera Bublitz

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

O espetáculo terá dupla apresentação no domingo, 1º de dezembro, às 15h e às 19h30min, no Teatro do Sesi. (Foto: Divulgação)

Um clássico de Natal apresentado pela mais tradicional Escola de dança de Porto Alegre. Para encerrar as celebrações pelos 40 anos do Ballet Vera Bublitz em Porto Alegre, será encenado o Quebra-Nozes, um dos três ballets compostos pelo russo Tchaikovsky, no século XIX. O espetáculo terá dupla apresentação no domingo, 1º de dezembro, às 15h e às 19h30min, no Teatro do Sesi.

A diretora Vera Bublitz destaca a escolha da peça clássica por encantar crianças e adultos no mundo inteiro. A superprodução tem direção geral de Vera Bublitz e direção artística de Carlla Bubliz. É a terceira vez que a escola apresenta o Quebra-Nozes com seus bailarinos. A primeira foi em 1992 e a segunda vez, em 2009, nas comemorações dos 30 anos do ballet em Porto Alegre.

Nessa edição, a apresentação traz novidades. “Sete famílias das bailarinas, com pais, mães, irmãos, primos fazem uma participação especial no espetáculo, como os soldadinhos e as famílias na festa de Natal”, revela Vera Bublitz. Além disso, farão parte da apresentação os bailarinos premiados da escola, que conquistaram bolsas internacionais e prêmios em diversas oportunidades em países como Alemanha, França, Bélgica e Estados Unidos, entre outros. “O Ballet Vera Bublitz é reconhecido por projetar seus talentos no Brasil e no mundo”, destaca Carlla Bublitz.

A história

O espetáculo Quebra Nozes é baseado em um fragmento do conto “O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos”, de E. T. A. Hoffmann, interpretado em francês por Alexandre Dumas. O enredo transcorre no século XIX e tem como cenário a Europa Oriental. A história se passa durante o Natal, com os irmãos Clara e Frantz ansiosos pelos presentes que iriam receber.

O padrinho de Clara entrega a ela um presente especial, um quebra-nozes, trajado com uniforme de soldado. O presente a deixa encantada, ganha vida e a transporta para um mundo de fantasia, com ratos terríveis e uma deliciosa Terra dos Doces, que se traduzem em uma inesquecível Noite de Natal.

SERVIÇO:

Data: 1º de dezembro

Horários: 15h e 19h30min

Local: Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787)

