Morre vítima de avião monomotor que colidiu contra prédio em Bento Gonçalves

Frank Zietolie, de 48 anos, morreu na tarde deste sábado (23) após a queda de um avião de pequeno porte em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O falecimento foi confirmado pela assessoria de imprensa do Hospital Tacchini por volta das 17h30min. De acordo com informações preliminares, o empresário da loja de móveis Dell Ano era o piloto da aeronave.

A queda ocorreu às 15h20min na Rua Alvi Azul, no bairro São Vendelino, após decolagem do avião, que não ganhou altura e acabou batendo lateralmente na sacada de um prédio em construção. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com os socorristas, Zietolie estava inconsciente e sofreu múltiplas fraturas, além de parada cardíaca.

O local, que fica a cerca de um quilômetro do aeroclube do município, foi isolado pelos bombeiros em virtude do vazamento de combustível. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência. O monomotor é um modelo Cap 10 e tem aproximadamente cinco metros de comprimento e oito metros de asa.

*Matéria atualizada às 17h43min

