“Quem ficou rico com o Agostinho foi a Rede Globo”, afirma Pedro Cardoso

Em entrevista ao Provocações, programa apresentado por Marcelo Tas na TV Cultura, o ator Pedro Cardoso falou sobre o personagem Agostinho Carrara, que marcou época na segunda versão de A Grande Família. Questionado por um internauta se “o Agostinho Carrara deixou o Pedro Cardoso rico”, o ator foi enfático na resposta: “Quem ficou rico com o Agostinho foi a Rede Globo”.

“Eu tenho 57 anos e não tenho uma economia que me possibilite não trabalhar. Eu venho ao Brasil trabalhar pelo dinheiro da bilheteria. Se eu não acordar de manhã e for trabalhar, não tenho uma estrutura de exploração do trabalho de outras pessoas que faz dinheiro pra mim enquanto eu apenas emprego meu capital ali, entende? E eu não acho isso uma relação justa”, afirmou o ator. Pedro Cardoso também explicou sua teoria: “Tô pra encontrar um economista que me mostre uma outra estrutura para ficar rico que não seja você não dividir a riqueza do seu trabalho de maneira justa com as pessoas que produziram o seu trabalho pra você. Eu era um cara de esquerda, agora sou um cara de extrema esquerda”.

