Quem tem inveja de Neymar?

Mansão, carrões, relógios, festas e muito mais. O jogador Neymar não chega a ser um Floyd Mayweather que joga dinheiro para cima, mas sempre que pode, exibe o poder que possui, seja com aquisições milionárias ou exibições em suas redes sociais. Veja algumas das ostentações do craque que causam inveja em muita gente.

Carrões

Assim como todos jogadores do Barcelona e do Real Madrid, a Audi dá a opção para eles escolherem um carro por temporada, cujo limite do preço é 80 mil euros. O atacante foi além e investiu 70 mil euros do próprio bolso para tunar o veículo. Geralmente, ele presenteia os amigos com seus carrões que ganha, exceto a Ferrari que tem na garagem.

Jatinho

“Cansado” de seus carros, Neymar foi além e comprou um novo jatinho em 2016. Ele não fica tirando muitas fotos para exibir o avião, mas o atacante pagou 9 milhões de dólares (aproximadamente 37,5 milhões de reais pela conversão feita no dia da compra) no meio de transporte que usa para viajar pelo mundo.

Relógios

Outra parceria que rende muitos jabás para o craque do Barcelona é com a grife italiana Gaga Milano. Para ter noção, a marca conta com relógios avaliados até em 37 mil euros. Está certo que o atacante nunca apareceu com esse modelo, sempre com os mais humildes por volta dos 2 mil euros.

Mansão

Neymar tem uma casa no Guarujá (SP) que tem sua marca dentro de uma piscina. Mas isso é pouco. Ele ainda mora em uma bela casa em Barcelona. Para que se satisfazer com pouco? A bola da vez é uma mansão de 28 milhões de reais em Mangaratiba (RJ). Ele também tem residências em Santos, Praia Grande, São Vicente, São Paulo (ambas em SP) e Itapema (SC).

Festas

Sempre que pode, Neymar curte uma festa. (Reprodução) O jogador do Barcelona não economiza quando o assunto é festa. (Reprodução)

O jogador do Barcelona não economiza quando o assunto é festa. Sempre que pode, ele dá uma fugidinha para curtir uma balada. No tempo livre durante a Olimpíada, ele chegou a reservar uma mansão em Goiânia (GO), em um dos mais luxuosos bairros da cidade, para uma festa. Os companheiros de seleção e a comissão técnica foram convidadas para o evento.

Tênis

O estilo de Neymar chama atenção, independentemente se você acha legal ou feio o que o atacante usa. Em uma dessas aparições públicas, ele usou um tênis de quase 6 mil reais no programa “Domingão do Faustão”. O calçado era da grife italiana Giuseppe Zanotti.

Amigos

O atacante nunca poupou esforços para ter seus parceiros por perto no Barcelona. Mas suas últimas férias foram além. Festas, baladas e até jogos de futebol acompanhado de nomes como Justin Bieber e Lewis Hamilton.

